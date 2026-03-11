Università 8° edizione progetto Unicore | 78 borse di studio per studenti rifugiati

Al via l’ottava edizione del progetto Unicore, che prevede 78 borse di studio offerte da 41 università italiane. Il programma è coordinato dall’UNHCR, l’Agenzia Onu per i rifugiati, e mira a sostenere studenti rifugiati attraverso queste opportunità accademiche. I bandi sono stati aperti, e le borse di studio sono destinate a studenti provenienti da situazioni di rifugiato.

Materiali da costruzione, Acen lancia l’allarme: Impennata dei prezzi a Napoli. Savarese: Intervenire subito Il ruolo delle Pmi, un libro di Francesco Napoli. Sbarra: Fondamentali per la crescita del Mezzogiorno “Dopo il voto faremo i conti”. Referendum, Cerasa (Il Foglio) denuncia: Minacciati da Gratteri Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Turismo e imprese, Cilento Autentico Dmo cresce: nella rete anche Cepi. Materiali da costruzione, Acen lancia l’allarme: Impennata dei prezzi a Napoli.. Robotica e riabiliazione, Fit4MedRob e Federico II aprono nuovi laboratori a. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Al via 78 borse di studio UNICORE per studenti rifugiati: l’Università di Pisa aderisce all’ottava edizioneAl via i nuovi bandi per 78 borse di studio messe a disposizione da 41 università italiane nell’ambito dell’ottava edizione del progetto UNICORE –... Al via 78 borse di studio UNICORE per studenti rifugiati: Unipi conferma l'adesionePisa, 2 marzo 2026 – Al via i nuovi bandi per 78 borse di studio messe a disposizione da 41 università italiane nell’ambito dell’ottava edizione del... Approfondimenti e contenuti su Università 8 edizione progetto Unicore... Discussioni sull' argomento Corridoi universitari: apre oggi il bando per 78 borse di studio destinate a studenti rifugiati - UNHCR; Servizio Civile al Centro Diritti Umani? Aperto il bando per il progetto We are not just the future. Scadenza domande: 8 aprile 2026; Cooperazione scientifica Italia-Argentina: progetto dell'Università di Parma tra gli 8 selezionati dal Ministero degli Esteri; Online il N. 7-8 della rivista ‘Il Progetto’ - CISL. NASCE A VENEZIA IL “POLO DEL MARE”: ACCORDO TRA MARINA, UNIVERSITÀ E CNR Firmato a Venezia l’accordo tra Marina Militare, Università Ca’ Foscari, Iuav e Cnr-Ismar per creare il “Polo del Mare”. L’obiettivo è sviluppare ricerca e formazione su b - facebook.com facebook L'università non è un laboratorio di esperimenti politici x.com