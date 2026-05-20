Borsa Milano vola all’1,85% | tech e banche trascinano l’Europa

La Borsa di Milano registra un aumento dell’1,85%, con il settore tecnologico e bancario che contribuiscono alla crescita. In Europa, gli indici sono in rialzo grazie alle performance positive di alcune blue chip e alle valutazioni sui dati trimestrali di aziende del settore tecnologico. Il calo del prezzo del petrolio ha portato gli investitori a puntare sui titoli legati ai semiconduttori e all’innovazione digitale. I titoli di Nvidia, in particolare, hanno mostrato un rialzo dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del trimestre.

? Punti chiave Perché il calo del petrolio sta spingendo gli investitori verso i chip?. Quali titoli tecnologici guideranno il mercato dopo i dati di Nvidia?. Come influirà il nuovo accordo di Stellantis sugli investitori americani?. Perché il rendimento dei Btp è sceso insieme ai titoli tedeschi?.? In Breve Stm sale del 6,25% e Asml cresce del 6,45% per il settore semiconduttori.. Hensoldt registra un +8,5%, Rolls-Royce +4,15% e Leonardo +2% nel comparto difesa.. Btp decennale cala al 3,83% con Bund tedesco al 3,1% e Brent a 107,06 dollari.. Diasorin perde il 2,75% e Nexi cala dell'1,7% nonostante il rally generale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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