Bonus edilizi e affitti | il piano del governo legato ai conti 2025

Il governo ha predisposto un piano che riguarda i bonus edilizi e le detrazioni sugli affitti, con particolare attenzione ai cambiamenti previsti per il 2025. La normativa sulla detrazione fiscale per le seconde case subirà modifiche, mentre saranno introdotti nuovi incentivi fiscali destinati ai negozi e ai locali con categoria C1. Questi interventi fanno parte delle misure in vista dei conti pubblici del 2025 e coinvolgono diverse agevolazioni per cittadini e imprese.

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