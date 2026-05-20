Bonus edilizi e affitti | il piano del governo legato ai conti 2025
Il governo ha predisposto un piano che riguarda i bonus edilizi e le detrazioni sugli affitti, con particolare attenzione ai cambiamenti previsti per il 2025. La normativa sulla detrazione fiscale per le seconde case subirà modifiche, mentre saranno introdotti nuovi incentivi fiscali destinati ai negozi e ai locali con categoria C1. Questi interventi fanno parte delle misure in vista dei conti pubblici del 2025 e coinvolgono diverse agevolazioni per cittadini e imprese.
? Punti chiave Come cambierà la detrazione per la seconda casa nel 2025?. Quali nuovi vantaggi fiscali arriveranno per i negozi e i locali C1?. Quando verranno rimosse le restrizioni sulla tassazione degli affitti brevi?. Come accelererà il governo le procedure giudiziarie per gli sfratti?.? In Breve Valutazione bonus 50% prima casa e detrazione 36% seconde abitazioni soggetta a bilancio 2025.. Estensione cedolare secca ai locali C1 sotto i 600 metri quadri per parità fiscale.. Salvini propone rimozione limiti cedolare 21% e 26% per gestione affitti brevi turistici.. Meloni punta a procedure d'urgenza per ridurre tempi esecuzione sfratti e occupazioni abusive. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Piano Casa di Meloni spiegato in 90 secondi
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Il 19 maggio al Teatro Adriano di Roma si riunisce l'Assemblea Nazionale della Confedilizia. In agenda i temi che in questo momento stanno ridefinendo il futuro della proprietà immobiliare in Italia: affitti, piano casa, ddl sfratti, cedolare secca. Non argomenti a facebook
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