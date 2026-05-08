Niente bonus se hai multe o tasse non pagate | il piano del Governo Meloni per chi ha debiti col Fisco

Il governo sta valutando un nuovo sistema che potrebbe impedire l'accesso ai bonus a chi ha debiti pendenti con il Fisco o non ha pagato multe e tasse comunali. Il ministero dell'Economia e delle Finanze sta lavorando a un meccanismo per collegare le agevolazioni fiscali ai pagamenti effettuati dai cittadini, al fine di evitare che chi ha debiti possa usufruire di benefici economici. La proposta mira a bilanciare il diritto alle agevolazioni con la regolarizzazione dei pagamenti.

Niente bonus a chi non ha pagato multe o tasse comunali. È il piano allo studio del ministero dell'Economia e delle Finanze che sta lavorando a un meccanismo per bilanciare il diritto ad agevolazioni fiscali e debiti non pagati dai cittadini verso Comuni ed enti locali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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