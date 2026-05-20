Bombe consiglio regionale unanime | Trovare dove sono e bonificare La Lega attacca il Pd | incoerente

Il consiglio regionale delle Marche ha approvato all’unanimità una delibera che chiede di individuare e bonificare le aree in cui sono presenti bombe e ordigni chimici nei fondali della costa pesarese e nelle gallerie urbinati. La Regione ha deciso di richiedere nuove verifiche per accertare la presenza di questi materiali e procedere alle operazioni di bonifica. La Lega ha criticato il Pd per le posizioni assunte in merito alla gestione di questa situazione.

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