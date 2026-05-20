Bombe consiglio regionale unanime | Trovare dove sono e bonificare La Lega attacca il Pd | incoerente
Il consiglio regionale delle Marche ha approvato all’unanimità una delibera che chiede di individuare e bonificare le aree in cui sono presenti bombe e ordigni chimici nei fondali della costa pesarese e nelle gallerie urbinati. La Regione ha deciso di richiedere nuove verifiche per accertare la presenza di questi materiali e procedere alle operazioni di bonifica. La Lega ha criticato il Pd per le posizioni assunte in merito alla gestione di questa situazione.
La Regione Marche chiederà nuove verifiche sugli " ordigni chimici nei fondali marini della costa pesarese e nelle gallerie urbinati ". Ma sul voto unanime del Consiglio regionale arriva l’affondo della Lega contro il Pd e contro Andrea Biancani: secondo il consigliere regionale leghista Nicolò Pierini, l’attuale sindaco di Pesaro nel 2016 votò contro una mozione "praticamente identica" sugli stessi residuati bellici contenenti iprite e arsenico. Oggi invece i dem sostengono la nuova risoluzione, che impegna presidente e Giunta ad attivarsi presso Ministeri e autorità competenti per una nuova indagine, una mappatura aggiornata e una valutazione dei rischi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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