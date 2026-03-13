In consiglio comunale, maggioranza e opposizione hanno approvato all’unanimità una mozione dedicata alla sanità e all’ospedale. La proposta riguarda interventi e misure per rafforzare il servizio pubblico. La discussione si è svolta senza divergenze, con i rappresentanti che hanno espresso un interesse condiviso per la tutela della salute dei cittadini. La decisione è stata presa durante la riunione di questa settimana.

Maggioranza e opposizione unite a tutela della sanità pubblica. È stata una bella pagina quella scritta lo scorso giovedì dal consiglio comunale di Sarzana, quando tutte le forze politiche hanno scelto di approvare un unico documento che impegna sindaco e giunta "a proseguire con determinazione e continuità il confronto con Regione Liguria affinché l’attuazione della riforma sanitaria garantisca rappresentatività reale e sostanziale dei territori nella definizione e verifica delle politiche sanitarie". Alla mozione presentata da tutti i gruppi di maggioranza, se ne era poi aggiunta una incidentale a firma del Pd e di Sarzana Protagonista. Mozione, quella incidentale, che è stata in secondo momento ritirata proprio per via dell’intento condiviso di arrivare all’approvazione di un testo unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La riforma regionale. In consiglio comunale mozione unanime per sanità e ospedale

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