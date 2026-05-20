Bolzano pedinamento e arresto | sequestrate 160 dosi di cocaina e hashish

Durante un’operazione a Bolzano, i carabinieri hanno pedinato un sospetto e lo hanno arrestato, sequestrando 160 dosi di cocaina e hashish. Durante le indagini, è riuscito a fuggire un terzo complice che era presente durante lo scambio di droga. I militari sono riusciti a individuare il deposito di sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione, grazie a controlli e attività di osservazione. L’operazione si è conclusa con il sequestro e l’arresto del sospettato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi è il terzo complice riuscito a fuggire durante lo scambio?. Come hanno fatto i carabinieri a individuare il deposito in casa?. Dove verrebbe distribuita la cocaina sequestrata nel capoluogo?. Quanto denaro contante è stato confiscato insieme alla droga?.? In Breve Perquisizione domestica ha rivelato 34 involucri di cocaina in carta stagnola.. Sequestro di hashish pari a circa 75 dosi durante il fermo.. Terzo complice in fuga attiva indagini per identificare la rete locale.. Denaro contante rinvenuto durante il controllo è riconducibile allo spaccio.. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale hanno arrestato un giovane di origine albanese a Bolzano dopo aver scoperto un carico di stupefacenti che avrebbe potuto alimentare il mercato illegale per oltre 160 dosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, pedinamento e arresto: sequestrate 160 dosi di cocaina e hashish ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ladispoli, doppio arresto per droga: sequestrate cocaina e hashishLadispoli, 13 marzo 2026 – Continua senza sosta l’impegno della compagnia carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di... Leggi anche: Blitz antidroga: sequestrate in casa di una donna dosi di crack, cocaina e hashish Bolzano, i Carabinieri arrestano un giovane albaneseNell'ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinci ... ladigetto.it Metodo del 'finto carabiniere', un arresto a BolzanoNella serata del 31 marzo 2026, a Bolzano, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, coadiuvati dal personale della Sezione Radiomobile, della ... ansa.it