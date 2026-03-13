Ladispoli doppio arresto per droga | sequestrate cocaina e hashish

A Ladispoli, due persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro di cocaina e hashish. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato sul contrasto allo spaccio di droga nel territorio, portando al fermo di due sospetti e al sequestro delle sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo portate avanti sul litorale.

Ladispoli, 13 marzo 2026 – Continua senza sosta l’impegno della compagnia carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale. A testimonianza della costante attenzione e dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere questa attività illecita, i carabinieri della stazione di Ladispoli, in distinte operazioni, hanno arrestato due cittadini italiani gravemente indiziate per reati inerenti agli stupefacenti. Nel corso di un servizio notturno per le vie di Ladispoli, i militari hanno fermato e controllato un 26enne che si aggirava con fare sospetto, trovandolo in possesso di una dose di cocaina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

