Tentata rapina in un supermercato e aggressione con coltello | arrestata una coppia
Una coppia è stata arrestata dopo aver tentato di rubare merce in un supermercato. Quando sono stati scoperti, hanno reagito aggredendo il personale con un coltello. L’episodio si è verificato in un’area di vendita, dove i due hanno cercato di asportare prodotti senza pagare. La sicurezza del negozio ha chiamato le forze dell’ordine, intervenute sul posto per fermare i responsabili. La coppia è stata condotta in caserma per le procedure di rito.
Tarantini Time Quotidiano Avrebbero tentato di rubare merce dagli scaffali e, una volta scoperti, avrebbero reagito con violenza, arrivando a impugnare un coltello contro il responsabile del supermercato. Per questo un uomo di 34 anni e una donna di 27 sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata in concorso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto in un supermercato del centro cittadino, dove è intervenuta la Squadra Volante a seguito della segnalazione di una rapina. Sul posto gli agenti hanno trovato il responsabile dell’attività con una ferita alla mano, causata – secondo quanto riferito – durante l’aggressione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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