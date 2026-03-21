La Gazzetta dello Sport segnala che nell’ultima giornata di campionato, Bologna-Inter, si sono verificati due scudetti persi dall’Inter in passato. La partita si svolgerà a Milano, dove i tifosi nerazzurri si preparano a vivere un finale di stagione con molte tensioni. La partita è considerata decisiva e potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale del campionato.

Conte imita Mourinho e i suoi giochi mentali per mettere pressione a Chivu e all'Inter e la Gazzetta ha un po' di timore Mg Bologna 20042025 - campionato di calcio serie A Bologna-Inter foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Riccardo Orsolini A Milano non vivranno 36 ore tranquille. Questa vittoria del Napoli a Cagliari e soprattutto il Conte del post-partita hanno lasciato un sottile filo di inquietudine nell’ambiente Inter. Anche perché l’Inter porta con sé la ferita dello scorso anno. Il danno, direbbe chi ama fare riferimenti letterari. Insomma uno scudetto preso e buttato nel water. E ora Conte a Cagliari ha aperto la stagione dei mind games che erano e sono molto cari a Mourinho. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Gazzetta lancia l’allarme per Bologna-Inter all’ultima giornata: lì l’Inter ha già perso due scudetti

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CASSANO dopo BOLOGNA-INTER 4 3:L'INTER HA PERSO E SONO CONTENTO #inter #bologna #adani #cassano

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