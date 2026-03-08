Notte di stelle a San Siro | Allegri lancia il tandem d’élite Chivu risponde con la linea verde

La notte di San Siro si anima con il 240° Derby di Milano, una delle sfide più attese del calcio italiano. Allegri sceglie di schierare il tandem d’élite in attacco, mentre Chivu opta per una formazione basata sulla linea verde. La partita si presenta come uno degli eventi più importanti della stagione, con le due squadre pronte a dare battaglia sul campo.

Il sipario della Scala del calcio si alza su uno dei capitoli più densi di significato degli ultimi anni: il Derby di Milano numero 240. In una congiuntura di classifica che vede l’ Inter guidare la spedizione tricolore con un rassicurante margine di dieci lunghezze, il Milan di Massimiliano Allegri si gioca l’ultima carta per scardinare le certezze nerazzurre e riaprire un campionato che molti considerano già archiviato. La tensione che si respira a San Siro non è soltanto figlia della supremazia cittadina, ma di un calcolo matematico che, a dieci turni dal termine, potrebbe trasformare questa serata in una passerella trionfale per il sodalizio di Cristian Chivu o nell’inizio di un clamoroso “thriller” sportivo per la volata finale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

