Negli ultimi mesi, gli italiani hanno perso circa 1,3 miliardi di euro a causa di ritardi nelle decisioni relative alle bollette e alle assicurazioni. Le domande frequenti riguardano il costo medio di ogni singolo ritardo nella scelta di una polizza e le ragioni per cui cambiare fornitore di luce e gas richiede così tanto tempo. Questi dati evidenziano come i tempi di intermediazione possano influire sui costi complessivi sostenuti dai consumatori.

? Domande chiave Quanto costa mediamente ogni singolo ritardo nella scelta della polizza?. Perché cambiare fornitore di luce e gas richiede così tanto tempo?. Come influisce la mancanza di informazioni sul portafoglio delle famiglie?. Quali settori causano la perdita economica più alta per ogni utente?.? In Breve L'indecisione causa perdita media di 370 euro per singolo utente nel 2025.. Settore elettrico perde 414 milioni di euro con ritardi medi di 60 giorni.. Il gas genera perdite di 249 milioni di euro con latenza di 52 giorni.. Assicurazioni RC auto pesano per 560 milioni di euro con ritardi di 66 giorni.. Nel corso dell’intero anno 2025, l’esitazione dei consumatori italiani nel cambiare i contratti di luce, gas e assicurazioni ha generato un impatto economico negativo pari a 1,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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