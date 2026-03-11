Bollette in Europa più care la guerra in Iran ci costa 3 miliardi per l’energia

Le bollette energetiche in Europa sono in aumento, mentre il conflitto in Iran sta causando costi di circa 3 miliardi di euro per l'energia. La presidente della Commissione europea ha annunciato questa cifra durante una sessione del Parlamento europeo a Strasburgo, sottolineando l’impatto diretto della guerra in Medio Oriente sui prezzi dell’energia nel continente.

Il conflitto in Medio Oriente sta già lasciando il segno sulle bollette energetiche europee. Lo ha detto senza mezzi termini la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Il riferimento è al dibattito congiunto sul prossimo vertice Ue e sull’intervento militare di Stati Uniti e Israele in Iran. I numeri del conflitto. I dati citati da von der Leyen sono inequivocabili: dall’inizio del conflitto i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%. Tradotto in cifre concrete, significa che solo dieci giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei 3 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

