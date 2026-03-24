Perde il controllo della moto e si schianta contro un cancello | morta dopo 5 giorni la 25enne Sofia Pusceddu

Una giovane donna di 25 anni ha perso la vita all’ospedale di Varese, dove era stata ricoverata dopo un incidente avvenuto il 19 marzo a Biandronno. La vittima era rimasta coinvolta in uno schianto con la moto contro un cancello. Dopo cinque giorni di cure, le sue condizioni si sono aggravate e si è spenta.