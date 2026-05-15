Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca il match tra la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori e gli avversari Heliovaara e Patten, nell’ambito degli Internazionali d’Italia a Roma. La partita si svolge sulla SuperTennis Arena e rappresenta un passaggio importante per la coppia italiana, che cerca di raggiungere la semifinale del torneo. Le sfide sono trasmesse in diretta televisiva e streaming, con orari e programmi disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della semifinale. Sulla SuperTennis Arena la coppia italiana mette in scena un autentico classico per cercare l’approdo al penultimo atto degli Internazionali d’Italia. Sarà l’ottava sfida in due anni, infatti, contro Harri Heliovaara e Henry Patten. Il duo finlandese-britannico, nei precedenti, è avanti 5-2. E se la prima volta si è avuta all’esordio a Wimbledon 2024, torneo che fu poi magia pura per i due, i successivi confronti hanno avuto molto da raccontare. Particolarmente ricordate la finale di Pechino 2024 vinta dagli italiani e quella, infinita, degli Australian Open 2025, andata a Heliovaara e Patten. 🔗 Leggi su Oasport.it

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