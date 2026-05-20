I tennisti di livello mondiale hanno annunciato una forma di protesta che prevede il silenzio durante le partite dei tornei dello Slam, senza intenti di boicottaggio. La decisione arriva dopo che alcuni giocatori hanno richiesto un aumento delle ricompense e delle tutele contrattuali. L'azione, studiata come risposta alle multe e alle condizioni delle competizioni, coinvolge i partecipanti più noti del circuito internazionale. La protesta si svolgerà durante le competizioni senza interrompere ufficialmente il torneo.

La battaglia che i top player stanno conducendo contro gli Slam sembrerebbe vicina ad un altro episodio di una saga che ormai va avanti da più di un anno. I migliori giocatori, sia a livello Atp che Wta, avevano scritto di recente una nuova lettera ai tornei Major chiedendo maggiori premi ( rispetto all’attuale 15% dei ricavi degli Slam), in proporzione a incassi sempre in crescita anche per i tornei stessi. All’inizio degli Internazionali d’Italia si era profilata, nelle parole di Sabalenka, Gauff, Djokovic, la possibilità di poter arrivare addirittura a boicottare gli Slam per dare un segnale. Non limitandosi al discorso economico, ma anche a una tutela pensionistica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boicottaggio? No. Ma contro i premi degli Slam Sinner e gli altri big faranno la protesta del silenzio

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SINNER: Vogliamo rispetto sui prize money, SENZA DI NOI NIENTE SLAM

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