Un gruppo di celebri tennisti ha scritto una lettera rivolta ai tornei del Grande Slam, criticando la differenza tra i ricavi complessivi e i premi distribuiti. Nella missiva, vengono evidenziati i dati sui ricavi crescenti delle competizioni, mentre i montepremi restano invariati o non aumentano proporzionalmente. La lettera è firmata da atleti di spicco del circuito, tra cui alcuni tra i più noti nel panorama internazionale.

C’è una partita che si gioca lontano dal campo ed è quella tra i giocatori e gli organizzatori dei tornei Slam. Una battaglia fatta soprattutto di comunicati e prese di posizione, che va avanti ormai da oltre un anno. Al centro del confronto c’è la distribuzione dei ricavi degli tornei più prestigiosi. E alla vigilia del Roland Garros il fronte dei tennisti torna a farsi sentire con forza con una nuova lettera. Un gruppo composto dai migliori venti giocatori e giocatrici del ranking, tra cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Novak Djokovic e Coco Gauff, ha espresso una “profonda e collettiva delusione” per il montepremi previsto a Parigi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "I ricavi crescono, i premi no": la lettera dei big del tennis contro gli Slam. Firmano Sinner, Alcaraz e...

Notizie correlate

Leggi anche: "Batterebbero anche Nadal al top": Becker, McEnroe e i big del tennis sull'eterna sfida Sinner-Alcaraz

Campione del Grand Slam avverte Alcaraz e Sinner: La lotta per il numero 1 è irrilevante.Campione del Grand Slam avverte Alcaraz e Sinner: La lotta per il numero 1 è irrilevante.

Approfondimenti e contenuti

Fastweb+Vodafone, la marginalità resiste più dei ricavi. Crescono i servizi per le aziende, l’energia e l’AIFastweb+Vodafone chiude il 2025 con risultati in linea con le attese. Nel 2025, spiega una nota del gruppo controllato da Swisscom e guidato dal ceo Walter Renna, la società ha perseguito «una ... milanofinanza.it

Fastweb+Vodafone chiude il 2025 in linea con le attese, ricavi a 7.29 miliardi. Sinergie per 95 milioni di euroFastweb + Vodafone chiude il 2025 – il primo anno a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia tramite Fastweb – con risultati finanziari e performance in linea con le attese. I ricavi totali si ... affaritaliani.it