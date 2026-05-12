Quella notte volevo solo dormire invece ho perso le gambe | la lettera del bocconiano accoltellato dal branco per 50 euro

Un giovane laureato è stato ferito gravemente durante una notte in cui si trovava nel centro città. La vittima ha scritto una lettera descrivendo come desiderasse semplicemente tornare a casa e riposare, ma invece è stata accoltellata da un gruppo di persone. L'aggressione ha causato la perdita delle gambe e ha richiesto un intervento medico immediato. L'episodio si è verificato mentre la vittima cercava di tornare alla propria abitazione.

“Io, quella sera, volevo solo tornare a casa, mettermi a dormire e svegliarmi la mattina dopo come tutti i giorni. Invece sono qui a farmi forza, a cercare di dare un senso a quel che un senso non ne ha, a rimettere insieme i pezzi del mondo, crudele ma prezioso, che mi è rimasto”.Lo ha scritto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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