The Lowdown | Betty Gilpin raggiunge Ethan Hawke nella seconda stagione della serie cult di FX
Nella seconda stagione della serie di FX intitolata The Lowdown, Betty Gilpin si unisce a Ethan Hawke. La serie, considerata tra i migliori programmi TV del 2025 dall'AFI, si prepara a proseguire con nuovi episodi. La produzione conferma la presenza di attori di rilievo e si appresta a offrire un approfondimento maggiore sui personaggi protagonisti.
Dopo aver conquistato il titolo di uno dei migliori programmi TV del 2025 secondo l’AFI, The Lowdown si prepara a tornare con una seconda stagione ancora più ricca di talento. Secondo Deadline, Betty Gilpin è il primo grande acquisto del nuovo capitolo della serie creata da Sterlin Harjo (Reservation Dogs). L’attrice, tre volte candidata all’Emmy, interpreterà il personaggio di Ginger, recitando al fianco del protagonista Ethan Hawke. Per chi deve ancora recuperare la prima stagione (disponibile in streaming su HuluDisney+), The Lowdown segue le vicende di Lee Raybon (Hawke), un giornalista indipendente di Tulsa che si definisce uno “storico della verità”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
The Lowdown: la serie con Ethan Hawke ottiene il rinnovo per la stagione 2FX ha annunciato che il progetto che racconterà la storia di un giornalista determinato a cercare la verità tornerà con nuovi episodi.
«The Lowdown», il crime di Ethan Hawke tra indagini e famigliaThe Lowdown, in arrivo su Disney+ il 26 dicembre, unisce il genere crime alla dimensione familiare.
