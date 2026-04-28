Un nuovo biopic dedicato a Enrico Berlinguer arriva nelle sale, diretto da un regista che ha deciso di raccontare la vita e il percorso politico dell’ex segretario del Partito Comunista Italiano. L’attore protagonista interpreta con attenzione il ruolo, cercando di ricreare le sfumature del personaggio storico. La produzione si concentra sugli aspetti principali della sua carriera e delle sue battaglie, senza spingersi troppo oltre nel tentativo di reinterpretare o drammatizzare troppo i fatti.

Fare un film sulla figura di Enrico Berlinguer era uno degli esercizi più rischiosi che il cinema italiano potesse tentare. Non tanto per ragioni produttive, bensì per questioni affettive e politiche: è una di quelle figure che la mitologia ha trasformato in icona, e come si sa le icone sono sempre complicate da affrontare e reimmaginare. Il pericolo dell’agiografia era concreto, e il regista e sceneggiatore Andrea Segre ne aveva consapevolezza. Per Berlinguer – La grande ambizione la scelta è stata quella di circoscrivere il racconto a un quinquennio preciso, dal settembre 1973, quando il segretario del PCI sfugge in Bulgaria a un attentato organizzato dai servizi segreti locali, fino al drammatico rapimento di Aldo Moro nel maggio del 1978.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Berlinguer – La grande ambizione: Elio Germano in un bio-pic che non si prende rischi – Recensione

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