Traffico di droga tra Napoli e Reggio Emilia 14 arresti | blitz contro gruppo legato al clan Di Lauro

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 14 persone legate a un gruppo coinvolto nel traffico di droga tra Napoli e Reggio Emilia. L’azione ha coinvolto le forze dell’ordine in diverse località, con l’obiettivo di smantellare un'organizzazione che si occupava di spaccio di cocaina e hashish. L’indagine ha portato alla scoperta di vari punti di stoccaggio e distribuzione.

Blitz dei Carabinieri contro un gruppo legato al clan Di Lauro: 14 arresti per traffico di cocaina e hashish tra Napoli e Reggio Emilia. Un gruppo ritenuto legato al clan Di Lauro e attivo nel traffico di sostanze stupefacenti è stato smantellato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. I militari hanno eseguito 14 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti all’organizzazione. Gli investigatori indicano come figura di riferimento dell’organizzazione Raffaele Paolo, soprannominato “o’ rockets”, 55 anni. Secondo l’accusa, dopo la scarcerazione avvenuta il 29 settembre 2019, sarebbe tornato a coordinare le attività di spaccio di cocaina e hashish, organizzando sia la vendita al dettaglio che le consegne a domicilio.🔗 Leggi su 2anews.it

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