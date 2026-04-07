Sparatoria davanti al consolato israeliano a Istanbul | Attentato legato all' Isis

A Istanbul, davanti al Consolato generale israeliano nel quartiere di Besiktas, si è verificata una sparatoria. Secondo quanto riferito, l'evento sarebbe stato collegato all'Isis. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle conseguenze dell’incidente. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di sicurezza.

Tre uomini armati hanno aperto il fuoco nel cuore della città turca. Uno degli assalitori è rimasto ucciso, due sono stati fermati. Feriti anche due agenti. Per gli inquirenti si tratta di terrorismo di matrice religiosa Un violento scontro a fuoco si è verificato a Istanbul davanti al Consolato generale israeliano, nel quartiere di Besiktas. Tre uomini armati hanno aperto il fuoco contro gli agenti di polizia di guardia all’edificio, dando origine a una sparatoria durata circa dieci minuti. Il bilancio è di un attentatore ucciso, due feriti e arrestati e due poliziotti rimasti lievemente feriti. A confermare la dinamica è stato il prefetto di Istanbul, Davut Gul, che ha corretto le prime informazioni circolate nelle ore immediatamente successive ai fatti. 🔗 Leggi su Today.it

Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di poliziaPoco fa Istanbul, in Turchia, è stata sconvolta da una sparatoria davanti al Consolato israeliano che si trova sulla sponda europea della città.

Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: “Un morto e un ferito”Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, che si trova a Levent, quartiere degli affari sulla sponda...

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Sparatoria al Consolato israeliano di Istanbul, due assalitori uccisi e uno catturatoFeriti due agenti di polizia, aperta un'inchiesta sull'accaduto. I tre sarebbero arrivati sul posto in abiti mimetici e con armi a canna lunga ... gazzettadelsud.it

Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di polizia x.com

Cosa sappiamo della sparatoria davanti al consolato israeliano a Istanbul. Secondo i media turchi, il bilancio delle vittime è di almeno tre persone, mentre due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto https://www.ilfoglio.it/cronaca/2026/04/07/news/cos - facebook.com facebook