Blitz antiterrorismo al centro culturale islamico i riferimenti all’Isis e a Gaza

Oggi a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, la Dda di Firenze ha effettuato un blitz antiterrorismo nel centro culturale islamico e nell'abitazione del presidente dell'associazione Nur, che gestisce l’immobile. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati documenti e materiali collegati a riferimenti all’Isis e a Gaza. L'azione rientra in un’indagine in corso aperta per terrorismo.

Monteroni d'Arbia (Siena), 13 marzo 2026 – Perquisiti dalla Dda di Firenze, in un'indagine antiterrorismo, il Centro culturale islamico di Monteroni d'Arbia e l'abitazione del presidente dell'associazione Nur, ente che gestisce l'immobile. A darne notizia è il Corriere di Siena evidenziando come la stessa Dda stia indagando per l' "ipotesi di associazione con finalità di terrorismo". Il presidente del centro islamico – struttura che può ospitare fino a 300 persone – è un 36enne con cittadinanza italiana. I sequestri. Nel corso delle perquisizioni gli inquirenti hanno sequestrato vario materiale, tra cui documenti e dispositivi, telefoni e pc, di cui sarà fatta copia forense.