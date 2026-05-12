Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio si è verificato un incendio presso il Liceo ‘Pesenti’ di Cascina. Le fiamme hanno coinvolto un locale dismesso situato nel piano seminterrato dell’edificio scolastico. Le autorità stanno valutando l’ipotesi di origine dolosa, anche se le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e avviare le indagini.

CASCINA – L’ incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina potrebbe avere origine dolosa. Le fiamme sono divampate nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio in un piccolo locale dismesso situato nel piano seminterrato dell’edificio scolastico. L’allarme è scattato nella mattinata di lunedì, quando gli uffici della Provincia di Pisa sono stati informati dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i tecnici della Provincia, il dirigente scolastico e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola. Durante il sopralluogo sono stati effettuati i primi accertamenti per verificare l’entità dei danni e le possibili cause del rogo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina, ipotesi dolosa

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