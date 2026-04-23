A Firenze, davanti a un liceo, si è verificato uno scontro tra studenti. Il giudice ha stabilito che non si trattò di un’aggressione unilaterale, ma di una rissa confusa nata da un acceso confronto politico. Gli eventi si sono svolti in modo tale da non configurare un’azione punitiva da parte di uno dei gruppi coinvolti. La vicenda rimane sotto esame nelle indagini in corso.

FIRENZE – Non vi fu alcuna aggressione unilaterale, ma una “confusionaria colluttazione” nata da un acceso confronto politico. Con questa motivazione il giudice del tribunale di Firenze ha disposto il proscioglimento di due militanti di Azione Studentesca, accusati di aver aggredito alcuni studenti del collettivo Sum davanti al liceo Michelangiolo la mattina del 18 febbraio 2023. Secondo quanto ricostruito dal tribunale, l’episodio non può essere archiviato come una spedizione punitiva. Al contrario, la mattina dei fatti, durante la distribuzione di volantini, si sarebbe verificato un reciproco scambio di pugni e calci scaturito dalla forte contrapposizione ideologica tra il collettivo antifascista e gli attivisti di destra.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro fra studenti davanti al liceo Michelangiolo, per il giudice non ci fu una ‘spedizione punitiva’

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