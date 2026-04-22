Bitmine Immersion Technologies ha comunicato di aver acquisito circa 4,976 milioni di token ETH, mentre il totale delle partecipazioni in criptovalute e contanti si attesta a circa 12,9 miliardi di dollari. La società ha anche reso noto di detenere oltre il 4% dell’offerta totale di una specifica criptovaluta. Questi dati sono stati condivisi attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

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© Corrieretoscano.it - Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 4,976 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 12,9 miliardi di dollari

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