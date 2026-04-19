Anche a Verona arriva il numero unico 116117 per l’assistenza sanitaria territoriale | cos' è e quando utilizzarlo

A partire dal 21 aprile 2026, anche nella provincia di Verona sarà disponibile il numero unico europeo 116117. Questo numero sostituirà le precedenti modalità di contatto per i servizi di Continuità assistenziale, comunemente chiamati “Guardia medica”, e sarà utilizzato per accedere ai servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. La novità riguarda l’introduzione di un punto di riferimento unico per l’assistenza sanitaria territoriale in tutta l’Unione Europea.

Dal 21 aprile 2026 anche in provincia di Verona sarà attivo il numero unico europeo 116117, destinato a diventare il punto di riferimento per l’accesso ai servizi di Continuità assistenziale, già conosciuti come “Guardia medica”, e più in generale ai servizi sanitari e sociosanitari territoriali.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Debutta in tutto il Fvg il numero 116117: come funziona il servizio per l’assistenza sanitaria non urgenteNovità per la sanità regionale: da lunedì 13 aprile entra in funzione in tutto il Friuli Venezia Giulia il numero unico europeo 116117, dedicato... Leggi anche: Come differenziare 112 da 116117: linee guida per chiamare il servizio di emergenza sanitaria Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fine vita, la mobilitazione arriva anche a Verona: l'Associazione Coscioni contraria alla proposta del governo Meloni; Fine settimana soleggiato e molto mite. Da lunedì forte calo della temperatura e pioggia; Paradise, lo show di Pascal Vicedomini arriva a Verona: tra gli ospiti anche Jerry Calà; Vinitaly and the City arriva ad Ancona: presentata a Verona la tappa marchigiana del fuori salone. Anche a Verona arriva il numero unico 116117 per l’assistenza sanitaria territoriale: cos'è e quando utilizzarloDal 21 aprile sarà attivo il servizio gratuito 24 ore su 24 per la Continuità assistenziale e per situazioni non urgenti: «Un’ulteriore porta di accesso ai bisogni sanitari e sociosanitari» ... veronasera.it Verona, acquisto a sorpresa in difesa: arriva Edmundsson dalla Polonia, i dettagliPronto e solo da scartare un difensore per il Verona. Dopo l'imbarcata di Cagliari (sconfitta per 0-4) di ieri sera, la dirigenza gialloblù ha messo a segno un colpo a sorpresa: si tratta del centrale ... tuttomercatoweb.com Serie A2 – Pallacanestro Roseto ARRIVA VERONA, ROSETO PROVA AD ALLUNGARE LA STRISCIA DI VITTORIE CASALINGHE. Padroni di casa vittoriosi nelle ultime 3 uscite al PalaMaggetti. Palla contesa domenica 19 aprile 2026, alle ore 18. L’anteprima - facebook.com facebook Pallavolo Mercato - Il libero di Verona: arriva Scanferla e parte D'Amico x.com