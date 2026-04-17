Beer & Spirits a Lavagna | terza edizione alla scoperta di birra artigianale e liquori del territorio

Torna in piazza Marconi a Lavagna “Beer & Spirits”, terza edizione dell'evento che offre il meglio della birra artigianale e dei liquori del territorio, con street food e musica dal vivo. Appuntamento da venerdì 24 a domenica 26 aprile.La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Paneliquido.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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