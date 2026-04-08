Ricerca sanità digitale e biomedicale | contributi fino a 5 milioni con Tech4Health

Da ildenaro.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il lancio di Tech4Health, un’iniziativa finanziata con un fondo di 20 milioni di euro. La collaborazione coinvolge il dipartimento per la Trasformazione digitale e si rivolge a progetti nel campo della sanità digitale e biomedicale. I contributi possono arrivare fino a 5 milioni di euro per ogni proposta, con l’obiettivo di sostenere iniziative ad alto impatto sociale.

Il  dipartimento per la Trasformazione digitale  ha annunciato il lancio di  Tech4Health,  iniziativa dotata di un  fondo complessivo di 20 milioni di euro  e destinata a finanziare progetti ad alto impatto sociale nei settori della  sanità digitale  e del  biomedicale.  Il programma è realizzato in collaborazione con la  Fondazione Ugo Bordoni (Fub), che agirà in qualità di soggetto attuatore. A partire dal 7 aprile e  fino al 31 maggio 2026, imprese e organismi di ricerca potranno presentare la propria candidatura tramite  il portale dedicato Tech4Health.it. L’avviso pubblico prevede l’erogazione di  fondi fino a un massimo di 5 milioni di euro  per singolo progetto, con un vincolo di durata massima fissato a  12 mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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