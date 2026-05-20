Biologa 54enne accoltellata mentre aiuta un cane nel Lodigiano | trovato il coltello si cerca l'aggressore
Una biologa di 54 anni è stata accoltellata nel pomeriggio del 19 maggio mentre cercava di aiutare un cane nel Lodigiano. La donna è stata ferita durante un episodio in cui l'aggressore le ha chiesto dei soldi e successivamente ha usato un coltello contro di lei. I carabinieri di Lodi hanno recuperato l'arma e stanno cercando l'uomo responsabile dell'aggressione. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.
I carabinieri di Lodi sono sulle tracce dell'uomo che nel pomeriggio del 19 maggio ha accoltellato una biologa dopo averle chiesto dei soldi. Il coltello è stato trovato in un fossato vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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