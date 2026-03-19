Monte Gennaro | Trekking tra storia Cesi e natura selvaggia

Un gruppo di escursionisti si prepara a salire sulla vetta del Monte Gennaro, una delle cime più visibili nell’orizzonte orientale della capitale, nel Parco Naturale Regionale di Monti Lucretili. L’itinerario prevede un trekking tra storia e natura, attraversando i sentieri che collegano Cesi e le aree selvagge circostanti. L’attività è aperta a chi desidera scoprire il paesaggio e i percorsi di questa zona.

Un’escursione in quota nel Parco Naturale Regionale di Monti Lucretili porterà i partecipanti sulla vetta del Monte Gennaro, una delle cime più riconoscibili nell’orizzonte orientale della capitale. L’iniziativa, denominata Le Montagne dei Lincei, è fissata per il 29 marzo 2026 e si svolge a breve distanza da Roma. L’itinerario non richiede sforzi eccessivi ma garantisce un contatto diretto con la natura autentica, attraversando territori storicamente legati alla famiglia Cesi. Le iscrizioni sono obbligatorie e rimangono aperte fino alle ore 15:00 del sabato 28 marzo 2026. Eredità Storica e Biodiversità nei Lucretili. Il percorso si snoda attraverso le antiche proprietà della famiglia Cesi, promotori dell’Accademia dei Lincei nel Seicento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Gennaro: Trekking tra storia Cesi e natura selvaggia Articoli correlati Leggi anche: Trekking a Monte Gennaro - "Le Montagne dei Lincei" Sarno Trekking: ieri la prima tappa tra natura, storia e paesaggioTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta ieri mattina la prima tappa di “Sarno Trekking – Tra storia e natura” il programma di escursioni dedicate...