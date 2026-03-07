Incontro a Dante | tutti i tour guidati tra arte natura e storia per Dantedì e Festa della donna

Durante la primavera, si svolgono i tour guidati intitolati “Incontro a Dante” a Ravenna, dedicati alla scoperta della città attraverso arte, natura e storia. L’iniziativa è stata avviata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante e si inserisce nelle celebrazioni del settimo centenario della morte del poeta. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgono in vari percorsi tematici.

Continuano a primavera le visite di "Incontro a Dante. Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta", iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante.Il programma di marzo-aprile include un appuntamento speciale in occasione della Festa della Donna dedicato a Francesca da Polenta; percorsi particolari come il birdwatching nella pineta di Dante e una visita che offre uno sguardo diverso alla zona dantesca e al grande cambiamento urbanistico attuato in epoca fascista.