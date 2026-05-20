Bimbo e massa tumorale di 30 centimetri estratti in un solo cesareo i medici salvano mamma e neonato a Mirano

A Mirano, in provincia di Venezia, un intervento chirurgico ha portato all’estrazione contemporanea di un neonato di circa 3 chili e di una massa tumorale lunga 30 centimetri. L’operazione è stata eseguita con successo, consentendo di salvare sia la madre che il bambino. La procedura ha coinvolto un team di medici specializzati, che hanno affrontato le sfide di un intervento complesso e delicato, portando a termine l’estrazione in un’unica operazione di cesareo.

Un bimbo di 3 chili e una massa tumorale di 30 centimetri sono stati estratti in un solo cesareo. È successo a Mirano, in provincia di Venezia. L'operazione è durata circa un'ora e mezza: con il delicato intervento sono stati salvati mamma, neonato e utero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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