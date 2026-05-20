Bimbo di 2 anni cade dallo scivolo all’asilo comunale | dopo 22 anni arriva la sentenza L’assicurazione non doveva pagare Cosa hanno detto i giudici
Dopo oltre vent’anni, la Corte d’Appello di Messina ha emesso una sentenza relativa a un incidente avvenuto in un asilo comunale, quando un bambino di due anni è caduto dallo scivolo. La decisione ha stabilito che l’assicurazione coinvolta non era tenuta a pagare il risarcimento. La vicenda ha attirato attenzione sui limiti delle coperture assicurative in ambito scolastico e sulla durata dei procedimenti giudiziari. I giudici hanno definito i confini delle responsabilità delle compagnie assicurative in questa tipologia di casi.
Ci sono voluti più di vent’anni, ma alla fine la Corte d’Appello di Messina ha chiarito un punto importante: non tutte le polizze assicurative funzionano allo stesso modo. La storia inizia nel 2005, quando un bambino di due anni cade da uno scivolo nell’asilo nido del suo paese e si frattura un braccio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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