Bambino di 5 anni cade a scuola e si frattura un braccio | i genitori chiedono quasi 49mila euro ma il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria Ecco cosa hanno detto i giudici

Il 7 gennaio 2021, un bambino di cinque anni e mezzo si è infortunato a scuola di Roma dopo una caduta mentre veniva accompagnato ai servizi igienici da un'insegnante. La caduta gli ha provocato una frattura al braccio. I genitori hanno presentato una richiesta di risarcimento di circa 49 mila euro, che il Tribunale ha però respinto. I giudici hanno motivato la decisione con specifici rilievi sulla responsabilità.