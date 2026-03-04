Bambino di 5 anni cade a scuola e si frattura un braccio | i genitori chiedono quasi 49mila euro ma il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria Ecco cosa hanno detto i giudici
Il 7 gennaio 2021, un bambino di cinque anni e mezzo si è infortunato a scuola di Roma dopo una caduta mentre veniva accompagnato ai servizi igienici da un'insegnante. La caduta gli ha provocato una frattura al braccio. I genitori hanno presentato una richiesta di risarcimento di circa 49 mila euro, che il Tribunale ha però respinto. I giudici hanno motivato la decisione con specifici rilievi sulla responsabilità.
Il 7 gennaio 2021, un bambino di cinque anni e mezzo, iscritto a una scuola dell'infanzia di Roma, cadde rovinosamente al suolo mentre un'insegnante lo stava accompagnando ai servizi igienici durante l'orario scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Studentessa maggiorenne si infortuna a scuola saltando ostacoli: chiede un risarcimento di oltre 25euro, ma il Tribunale dice no. Ecco cosa hanno detto i giudiciLa giovane era caduta mentre eseguiva un esercizio che prevedeva il salto di ostacoli, riportando lesioni per le quali aveva chiesto un risarcimento...
L’alunno cade durante la corsa in palestra e i genitori perdono la causa in Tribunale: la condotta imprevedibile del minore esime la scuola da ogni responsabilità. Cosa hanno detto i giudiciIl 15 settembre 2016, durante una lezione di educazione fisica svolta nella palestra di un istituto comprensivo della provincia di Latina, un alunno...
Una selezione di notizie su Bambino di.
Temi più discussi: Cagliari, bambino di 5 anni muore soffocato da un boccone a Sestu; A 5 anni scopre un errore su manuale di addestramento del vettore. Volo premio per lui e la famiglia; Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato da un wurstel; Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato da un boccone.
Pilota regala il manuale ufficiale a un bimbo di 5 anni, il piccolo scopre un errore: lui e la famiglia premiati dalla compagnia aereaHa cinque anni, una passione sconfinata per gli aerei e la meccanica, e un’attenzione ai dettagli che farebbe invidia a un comandante. È lui il protagonista di una storia che ... leggo.it
A 5 anni scopre un errore su manuale di addestramento del vettore. Volo premio per lui e la famigliaUn pilota della Southwest regala il volume a un bambino appassionato di aerei e meccanica. E lui individua l’incongruenza. Il piccolo viene invitato nel ... repubblica.it
Morte del piccolo Domenico, Fp Cgil replica ad Anelli (Fnomceo): “Grave e sterile difesa corporativa. Giù le mani dagli infermieri”: “Quando succedono tragedie come la morte di un bambino di due anni, bisognerebbe solo tacere e lasciare che i magistrati e tutt facebook
#ottoemezzo Il durissimo giudizio della prof.ssa Braidotti sul profilo psicologico di Trump: "Sembra di ascoltare un ragazzino di 8 anni" x.com