Garlasco parlano le sorelle Cappa | cosa hanno detto agli investigatori dopo 19 anni la strategia di Sempio

Dopo quasi due decenni, le sorelle Cappa sono tornate a parlare con le forze dell'ordine, portando alla luce nuovi dettagli sulla vicenda. Le due donne, cugine di Chiara Poggi, hanno fornito chiarimenti agli investigatori in merito alle loro testimonianze e alla strategia adottata nel corso delle indagini. La loro deposizione arriva dopo un lungo periodo di silenzio, segnato da indiscrezioni e ricostruzioni non confermate.

Le sorelle Cappa davanti agli investigatori dopo 19 anni. Dopo anni di indiscrezioni, ricostruzioni mai confermate e ipotesi rimaste sullo sfondo, Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, sono tornate a parlare davanti agli investigatori. Un passaggio significativo nell’ambito della nuova fase dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Le due donne, mai indagate ma più volte citate nelle ricostruzioni mediatiche e investigative, sono state ascoltate come persone informate sui fatti. L’audizione si è svolta in due momenti distinti: circa due ore per Paola, tre per Stefania. Un ritorno che arriva a distanza di 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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