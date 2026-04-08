La nuova relazione di Cantelmi psichiatra della famiglia nel bosco | Grave sofferenza psicologica per i bimbi

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo rapporto presentato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila evidenzia una grave sofferenza psicologica tra tre bambini, causata dal distacco dalla madre e da incontri gestiti in modo inadeguato dai servizi sociali. La relazione, firmata da uno psichiatra specializzato in famiglia, descrive le condizioni dei minori come particolarmente preoccupanti, sottolineando il disagio emotivo e psicologico che i bambini vivono in questa situazione.

I consulenti della famiglia nel bosco in un nuovo parere tecnico consegnato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila segnalano la forte sofferenza psicologica nei tre bambini, legata al distacco dalla madre e a incontri mal gestiti dai servizi sociali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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