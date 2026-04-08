La nuova relazione di Cantelmi psichiatra della famiglia nel bosco | Grave sofferenza psicologica per i bimbi
Un nuovo rapporto presentato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila evidenzia una grave sofferenza psicologica tra tre bambini, causata dal distacco dalla madre e da incontri gestiti in modo inadeguato dai servizi sociali. La relazione, firmata da uno psichiatra specializzato in famiglia, descrive le condizioni dei minori come particolarmente preoccupanti, sottolineando il disagio emotivo e psicologico che i bambini vivono in questa situazione.
I consulenti della famiglia nel bosco in un nuovo parere tecnico consegnato al Tribunale per i minorenni dell'Aquila segnalano la forte sofferenza psicologica nei tre bambini, legata al distacco dalla madre e a incontri mal gestiti dai servizi sociali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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domenica 12 aprile alle ore 19:00 saremo con Simona Cantelmi alle Torri dell’Acqua di Budrio (Bo) per la presentazione del suo ultimo libro “L’odore del sonno” (@lesflaneursediz ) in dialogo con l’autore Maurizio Garuti. Il cadavere di Giovanni viene ritrovat - facebook.com facebook
La relazione dello psichiatra Cantelmi è agli atti: dopo l'allontanamento della madre, i bambini della Famiglia nel Bosco stanno peggio, molto peggio. Shock, dissociazione, autolesionismo. Quella "calma" segnalata dagli operatori non era adattamento: era un x.com