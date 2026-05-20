Bimba di 8 anni cade dalla sedia a rotelle durante sport a scuola | dimessa muore poche ore dopo tragedia in Scozia
Una bambina di otto anni, che utilizza una sedia a rotelle, è caduta durante un’attività sportiva svolta a scuola in Scozia. Dopo l’incidente, è stata portata in ospedale e successivamente dimessa per essere rimandata a casa. Poche ore più tardi, ha accusato un malore e le è stato nuovamente chiamato l’ambulanza. Nonostante i tentativi di soccorso, la bambina è deceduta durante il trasporto in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
La piccola era stata trasportata in ospedale ma era stata dimessa e rimandata a casa ma alcune ore dopo si è sentita male ed è deceduta nonostante una nuova corsa disperata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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