Una bambina di quattro anni è deceduta in ospedale a Rimini. Durante la notte era stata visitata per febbre e successivamente era stata dimessa. All’alba, la famiglia ha ricevuto la notizia della sua morte. Il personale sanitario ha cercato di intervenire, ma non è riuscito a salvarle la vita. La vicenda ha suscitato grande dolore tra chi conosceva la famiglia.

Rimini, 15 marzo 2026 – Una tragedia improvvisa, che ha sconvolto una famiglia e scosso profondamente il personale sanitario che ha tentato fino all’ultimo di salvare la vita della piccola paziente. È morta ieri mattina all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini una bambina ucraina di quattro anni, residente insieme ai genitori nella nostra provincia. Il decesso è avvenuto nelle prime ore del mattino al pronto soccorso riminese, dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute L’arrivo in ospedale con la febbre. La piccola si era presentata la sera di venerdì scorso, alle 21.30, all’ambulatorio urgenze pediatriche dell’ospedale di Rimini per febbre comparsa intorno alle 18, senza altri sintomi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia

Articoli correlati

Febbre alta e poi il decesso improvviso, bimba di 5 anni muore in ospedale: scatta la profilassiUna corsa contro il tempo, iniziata nelle prime ore del mattino e conclusa nel modo più drammatico.

Febbre alta poi la corsa in ospedale: bimba di 13 mesi muore per meningite a ParmaUna bambina di 13 mesi è morta a Parma per una meningite da pneumococco che ha innescato conseguenze irreversibili sia sul sistema nervoso centrale...

Altri aggiornamenti su Bimba di 4 anni muore in ospedale...

Temi più discussi: Processionaria a scuola, reazioni allegeriche tra i piccoli alunni: una bimba di 4 anni finisce al pronto soccorso; Dimessa dopo 4 mesi la bimba nata dopo sole 23 settimane; Bimbo di 3 anni perde conoscenza all’asilo, il grande spavento e il trasporto in ospedale con l’elisoccorso; Bimbo di 28 mesi che le educatrici non vorrebbero avere a scuola.

Bimbo di 4 anni in crisi respiratoria, ma il pronto soccorso è già chiusoLa corsa disperata dei genitori è finita a Parma, dove il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva. Decisivo l’intervento della Croce Arancione. Torna il problema del Ps del Franchini, aperto s ... msn.com

Bimba di 4 anni cade dal terzo piano a La Spezia, fili del bucato la salvano: ricoverata al GasliniUna bambina di soli 4 anni è caduta dal terzo piano di un palazzo a Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia ed è ora ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova in prognosi riservata. fanpage.it

Momenti di paura a #Trieste, dove una donna ha tentato di strappare dalle braccia della mamma una bimba di due anni. La polizia ha bloccato una 42enne poi denunciata. #Tg1 Leonardo Zellino x.com

Momenti di paura a #Trieste, dove una donna ha tentato di strappare dalle braccia della mamma una bimba di due anni. La polizia ha bloccato una 42enne poi denunciata. #Tg1 Leonardo Zellino facebook