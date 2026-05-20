Un film sulla vita di Billy Joel è attualmente in fase di produzione a Hollywood, ma il cantautore ha espresso disappunto riguardo al progetto. Joel ha dichiarato di non aver dato il suo consenso e ha sottolineato che il film non include la sua musica. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori, considerando l’attualità della lavorazione e le sue dichiarazioni pubbliche. La questione riguarda la volontà dell’artista di partecipare o meno alla realizzazione di questa pellicola.

Un film sulla vita di Billy Joel è già in lavorazione a Hollywood. Ma c’è un problema tanto inatteso quanto enorme. Già, perché il protagonista della storia non vuole avere nulla a che fare con il “suo” biopic. Il progetto intitolato ‘ Billy and Me’, dovrebbe entrare in produzione il prossimo autunno sotto la regia di John Ottman, premio Oscar per il montaggio di Bohemian Rhapsody. La sceneggiatura porta invece la firma di Adam Ripp, che già nel 2022 aveva tentato di sviluppare un altro progetto dedicato al cantante con il titolo Piano Man. Ma il condizionale è d’obbligo perché, dietro le quinte si sta scatenando una battaglia legale che poco ha a che vedere con la musica e il cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Billy Joel prende le distanze dal ‘suo’ biopic: “Non autorizzato e senza la sua musica”

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