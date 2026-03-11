Hellas Verona la nota dopo i saluti e i cori fascisti a Bologna | Il club prende le distanze e condanna senza alcuna ambiguità il fatto

L'Hellas Verona ha diffuso un comunicato dopo gli episodi di saluti e cori fascisti durante la partita contro il Bologna. Il club ha espresso la sua netta condanna, specificando di prendere le distanze da qualsiasi forma di propaganda offensiva e discriminatoria. Nel testo si legge che la società condanna senza ambiguità quanto accaduto e si impegna a contrastare comportamenti simili.

Hellas Verona: saluti fascisti a Bologna, il club condanna
La società scaligera ha emesso un comunicato ufficiale per condannare fermamente i gesti di intolleranza registrati domenica scorsa a Bologna.

Cori fascisti degli ultras gialloblù a Bologna, la condanna della società Hellas Verona
Il comunicato della società Hellas Verona dopo i corsi fascisti e i saluti romani degli ultras gialloblù in stazione a Bologna.

Cori fascisti in stazione, l'Hellas Verona prende le distanze dagli ultrà
La società scaligera condanna senza ambiguità l'accaduto sui binari nel giorno della partita contro il Bologna