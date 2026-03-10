Un concerto tra l’Ovest e Seul coinvolge Sun Hee e tre anime che si uniscono in un cerchio. A Milano, il 10 marzo 2026, si parla di Billy Joel, il cui album più recente, “Fantasies & Delusions”, risale a oltre vent’anni fa. La musica di Joel continua a essere presente, portando un filo di nostalgia tra i fan.

Milano, 10 marzo 2026 – Col filo di nostalgia che incorpora il fatidico album definitivo, “Fantasies & Delusions“ da un quarto di secolo è l’ultima fatica discografica pubblicata da Billy Joel. Compositore che solo la storia saprà definire compiutamente, omaggiato ora da “Circle“, l’album che la pianista classica coreana Sun Hee You presenta domani sera a Milano in quel “luogo di contaminazioni” che è Germi. Nel disco Miss You cerca un trait d’union tra l’opera del piano man più idolatrato Oltreoceano e quella di Hyung-ki Joo, concertista inglese di origini coreane (del duo Igudesman & Joo) voluto dallo stesso Joel alla tastiera in quel suo blitz nella musica classica, non possedendo la tecnica necessaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Suonare Billy Joel, tra l’Ovest e Seul: Sun Hee e un cerchio fra tre anime

