Bezos e Musk | Creare lavoro vale più della beneficenza polemica
Recentemente sono emerse polemiche tra due tra i più noti imprenditori del settore tecnologico, che hanno espresso opinioni divergenti sulla priorità tra creazione di lavoro e beneficenza. Uno ha affermato che generare occupazione è più importante delle donazioni, mentre l’altro è stato coinvolto in discussioni riguardanti la gestione della propria fondazione e il rispetto delle leggi vigenti. Sono state sollevate anche domande sul ruolo del profitto aziendale rispetto alla responsabilità sociale.
? Domande chiave Perché la gestione della fondazione di Musk non rispetta le leggi?. Come può il profitto aziendale sostituire la responsabilità sociale diretta?. Chi ha accusato i due miliardari di sfruttare i lavoratori?. Quali sono le reali differenze tra le donazioni di Bezos e Musk?.? In Breve Bezos non ha aderito al Giving Pledge di Bill Gates e Warren Buffett.. Musk Foundation non ha rispettato il limite del 5% tra il 2021 e il 2024.. Bezos destina fondi al Bezos Earth Fund e al Bezos Day One Fund.. Patrimonio della Musk Foundation stimato in 14 miliardi di dollari.. Jeff Bezos e Elon Musk scatenano una tempesta di critiche sui social dopo aver sostenuto che la creazione di posti di lavoro sia più rilevante della donazione diretta di denaro alla società. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Man Who Created $2 Trillion — And Vanished
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