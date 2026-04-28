Durante un'intervista a Belve, Elena Santarelli ha espresso critiche nei confronti di Chiara Ferragni riguardo alla gestione delle attività benefiche. La discussione si è concentrata sulle modalità con cui la influencer organizza e promuove le iniziative di beneficenza, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La polemica si inserisce nel dibattito pubblico sulle modalità di coinvolgimento di personaggi pubblici nel settore benefico.

? Cosa sapere Elena Santarelli critica Chiara Ferragni sulla gestione della beneficenza durante l'intervista a Belve.. La showgirl contesta l'opacità del caso Pandoro e la responsabilità verso la ricerca medica.. Durante l’intervista trasmessa martedì 28 aprile alle ore 22:05, Elena Santarelli ha scosso il palinsesto di Belve con dichiarazioni che spaziano dai segreti della vita privata alle feroci critiche rivolte a Chiara Ferragni e al mondo della beneficenza. Il confronto con Francesca Fagnani si è trasformato in un mosaico di verità scomode, dove la cond reality girl ha scelto di non trattenere i colpi, passando dalla difesa del legame con Bernardo Corradi alla denuncia di un licenziamento avvenuto per via di un rifiuto a una cena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santarelli attacca Ferragni: polemica sulla gestione della beneficenza

Elena Santarelli è furiosa con Chiara Ferragni: attacco durissimo, parole di fuoco, ecco il motivo

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