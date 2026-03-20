Jeff Bezos vuole creare un fondo per comprare aziende manifatturiere e farci lavorare i robot

Jeff Bezos sta lavorando a un progetto per raccogliere 100 miliardi di dollari destinati a un fondo di private equity. L’obiettivo è acquistare aziende del settore manifatturiero e integrare sistemi di intelligenza artificiale per automatizzare i processi produttivi. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati resi pubblici dettagli specifici sul piano di investimenti.

Jeff Bezos è in trattative preliminari per raccogliere 100 miliardi di dollari a sostegno di un nuovo fondo di private equity specializzato nell’acquisire aziende manifatturiere e utilizzare l’intelligenza artificiale per accelerare il loro percorso verso l’automazione. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui da alcuni mesi il centimiliardario fondatore di Amazon sta incontrando alcuni dei più grandi gestori patrimoniali del mondo nell’ambito di questa raccolta fondi. Bezos avrebbe avuto incontri d’affari in Medio Oriente e, più recentemente, a Singapore, ma nell’iniziativa sarebbero coinvolti anche nomi di punta del panorama finanziario statunitense. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Jeff Bezos vuole creare un fondo per comprare aziende manifatturiere e farci lavorare i robot Articoli correlati Jeff Bezos ha distrutto il Washington Post?Lo sostengono in molti dopo il licenziamento di un terzo dei dipendenti e lo spostamento del giornale verso posizioni sempre più vicine a Trump... Jeff Bezos sta distruggendo il Washington PostPotreste mai ereditare un raro violino Stradivari, prendervene cura per anni, e poi all’improvviso decidere di distruggerlo a martellate? Oppure...