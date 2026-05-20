Berrettini | la tela di San Pietro Celestino va a Trento per il restauro

La tela di San Pietro Celestino, danneggiata dal sisma del 2009, sarà sottoposta a restauro a Trento. L'intervento mira a riparare i danni causati dall’evento naturale e a preservare l’opera. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sul metodo di riparazione né sui finanziamenti necessari. La questione riguarda chi coprirà completamente i costi dell’intervento, che rappresenta un intervento importante per la conservazione del patrimonio artistico.

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? Domande chiave Come verranno riparati i danni causati dal sisma del 2009?. Chi finanzierà interamente l'importante intervento di restauro a Trento?. Quali capolavori trentini arriveranno in cambio all'Aquila?. Quando tornerà ufficialmente il dipinto nella Basilica di Collemaggio?.? In Breve Restauro finanziato dal Museo Castello del Buonconsiglio con partecipazione di Cristina Collettini e Fabrizio Marinelli.. Rientro previsto ad agosto nella Basilica di Collemaggio per le celebrazioni della Perdonanza.. Scambio culturale prevede due opere trentine presso Palazzo Margherita e sede locale Bper.. Opera danneggiata dal sisma del 2009 inserita nel programma Capitale della Cultura 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berrettini: la tela di San Pietro Celestino va a Trento per il restauro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Isernia si prepara a San Pietro Celestino: fede e fiera in città? Domande chiave Quali sono le tappe esatte del corteo sacro tra i rioni? Chi curerà la selezione musicale per l'aperitivo in vinile? Dove si... San Pietro Celestino V: l’eremita divenuto papa. Vita, rinuncia e culto (19 maggio)Il 19 maggio la Chiesa in Italia ricorda San Pietro Celestino V, l’eremita abruzzese che, già anziano, accettò per obbedienza l’elezione al soglio di... La tela del Berrettini dedicata a Celestino dall'Aquila a Trento per restauro(ANSA) - L'AQUILA, 19 MAG - La tela di Lorenzo Berrettini 'San Pietro Celestino nell'atto di promulgare la Bolla del Perdono' sarà trasferita a Trento per essere restaurata ed esposta al pubblico prim ... msn.com San Pietro Celestino V: l’eremita divenuto papa. Vita, rinuncia e culto (19 maggio)Il 19 maggio la Chiesa ricorda San Pietro Celestino V: eremita, papa per pochi mesi, esempio di umiltà e libertà evangelica. ilgiorno.it