Isernia si appresta a celebrare San Pietro Celestino con una serie di eventi che coinvolgono i diversi rioni della città. La giornata prevede un corteo sacro che attraverserà le zone principali, con tappe stabilite e rispettate nel rispetto delle tradizioni. Durante l’evento, si svolgerà anche un momento dedicato alla musica, con una selezione musicale in stile vinile curata da un esperto. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle date e delle modalità stabilite dagli organizzatori.

? Domande chiave Quali sono le tappe esatte del corteo sacro tra i rioni?. Chi curerà la selezione musicale per l'aperitivo in vinile?. Dove si svolgerà il live show dedicato agli anni Novanta?. Come cambierà il percorso della processione durante il rientro?.? In Breve Corteo sacro ore 17:30 con passaggio tra Corso Marcelli e rione Codacchio.. Messa solenne presieduta da monsignor Camillo Cibotti alle ore 18:30 in Cattedrale.. Aperitivo in Vinile con Michele Messere e live show 90 Suonati ore 21:30.. Eventi sociali organizzati dalle Proloche Giovani e Città di Isernia in Piazza Celestino V.. Martedì 19 maggio 2026, la comunità di Isernia si preparerà a celebrare San Pietro Celestino con un programma che intreccia devozione religiosa e momenti di aggregazione sociale nelle piazze del centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia si prepara a San Pietro Celestino: fede e fiera in città

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