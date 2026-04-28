Bernardo Silva Juve | arriva un’ottima notizia nella corsa al portoghese

Una nuova notizia riguarda il possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus. Secondo fonti vicine alla situazione, la squadra rivale più accreditata si starebbe ritirando dalla corsa al portoghese. La notizia potrebbe influenzare le trattative in corso e modificare gli scenari futuri per il giocatore. La vicenda resta da seguire per eventuali sviluppi ufficiali o conferme.

. La rivale più accreditata si starebbe tirando indietro. Il futuro di Bernardo Silva infiamma il mercato europeo. Il fuoriclasse portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester City, lascerà l’Inghilterra a parametro zero al termine della stagione, diventando l’occasione più ghiotta per i top club del continente. Tra questi, la Juventus sembra aver rotto gli indugi: secondo Sportmediaset, i dirigenti bianconeri avrebbero già avviato i primi contatti con il potente agente Jorge Mendes. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il rallentamento del Barcellona, apparso meno convinto nelle ultime settimane, apre la strada per la “Vecchia Signora”, decisa a regalare a Spalletti un innesto di caratura mondiale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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