Bernardo Silva Juve | Spalletti dice la sua al club sull’ingaggio del portoghese Le ultime

Da juventusnews24.com 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore di una squadra di calcio ha espresso la sua opinione sull'interesse del club per un centrocampista portoghese. Si tratta di un giocatore che potrebbe trasferirsi a parametro zero e il tecnico ha commentato pubblicamente la questione, parlando con il club delle possibili implicazioni di un eventuale ingaggio. La discussione riguarda principalmente le modalità di approccio e le strategie di mercato.

Senesi alla Juve: il difensore dice sì anche senza Champions. Ma la Roma potrebbe spuntarla se. Kalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offerta Mercato Juve: Spalletti nomina tre incedibili. Loro tre devono essere blindati in estate Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bernardo silva juve spalletti dice la sua al club sull8217ingaggio del portoghese le ultime
© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve: Spalletti dice la sua al club sull’ingaggio del portoghese. Le ultime

Bernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Le novitàBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese.

Bernardo Silva Juve, i bianconeri hanno preso una decisione: la posizione di Comolli sul portoghesePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Tutti gli aggiornamenti su Bernardo Silva Juve.

Temi più discussi: Mercato a zero per la Juve: Goretzka e Bernardo Silva in lista; Juve, stella Yildiz e idea Goretzka: così si riparte con Spalletti. E su Vlahovic...; Juventus, patto per il rinnovo di Spalletti: un top player per reparto, da Tonali a Kolo Muani; La Juventus sta lavorando per portare a Torino quattro parametri zero.

bernardo silva juve bernardo silva juve spallettiGoretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendio dei due centrocampistiGoretzka e Bernardo Silva alla Juve? Contatti avviati per i due parametri zero, le pretese sullo stipendio dei due centrocampisti Oltre al sogno Sandro Tonali, la Juventus sta perlustrando con estrema ... juventusnews24.com

Juve, Bernardo Silva fattibile solo con la ChampionsLa Juventus potrà puntare ad un grande obiettivo a centrocampo in estate soltanto se riuscirà a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League: come riportato da ... tuttojuve.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.