Bernardo Silva arriva anche senza Champions? La verità sul possibile approdo in bianconero del portoghese – VIDEO

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus, anche in assenza di qualificazione alla Champions League. Secondo le fonti, la trattativa tra il portoghese e il club bianconero sarebbe complicata e richiederebbe un impegno notevole. La situazione viene analizzata da esperti e commentatori, che evidenziano le difficoltà di un eventuale accordo. La questione resta aperta e al momento non ci sono annunci ufficiali in merito.

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