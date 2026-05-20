Bernardo Silva arriva anche senza Champions? La verità sul possibile approdo in bianconero del portoghese – VIDEO
Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus, anche in assenza di qualificazione alla Champions League. Secondo le fonti, la trattativa tra il portoghese e il club bianconero sarebbe complicata e richiederebbe un impegno notevole. La situazione viene analizzata da esperti e commentatori, che evidenziano le difficoltà di un eventuale accordo. La questione resta aperta e al momento non ci sono annunci ufficiali in merito.
di Francesco Spagnolo Bernardo Silva difficilmente arriverà alla Juventus senza Champions. Il punto di Eleonora Trotta su una trattativa non semplice per i bianconeri. Il calciomercato entra nel vivo e il nome di Bernardo Silva torna a infiammare le trattative internazionali. Si è parlato tanto anche di Juventus e nel consueto appuntamento con il calciomercato bianconero sul canale Youtube di Eleonora Trotta ha fatto un piccolo punto della situazione. La giornalista ha confermato che il quarto posto è fondamentale per provare a portare il portoghese alla Juventus: « Bernardo Silva senza la Champions sarà davvero difficile ».? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sullo stesso argomento
Bernardo Silva Juventus, Comolli è in corsa per il centrocampista portoghese. Tutte le news sul possibile colpo a parametro zerodi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juventus, Damien Comolli è in corsa per il fuoriclasse del Manchester City, pronto a lasciare il club a...
Bernardo Silva alla Juventus: la Champions decisiva per l’arrivo del portoghese? Le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juventus: la Champions sembra rappresentare una sorta di passaggio fondamentale per il portoghese in...
Bernardo Silva domenica giocherà l’ultima partita con la maglia del Manchester City. Nove anni ad altissimo livello e a 31 anni ha ancora tanto da dire, a cominciare dal Mondiale. È il parametro zero più appetito nel mondo. x.com
La Juve non ha abbandonata il sogno Bernardo Silva, anche se la possibile mancata qualificazione in Champions rischia di cambiare i piani - Facebook facebook
Intervista a Bernardo Silva: Sul non essere un buon perdente, il genio di Guardiola e perché l'Arsenal doveva ‘farsi uomo’ reddit
Bernardo Silva nel mirino dell'Atletico Madrid: nuova concorrenza per la JuveIl Cholo Simeone vorrebbe il fantasista portoghese al posto del partente Griezmann: i bianconeri, al contrario dei colchoneros, potrebbero non giocare la Champions League ... corrieredellosport.it
Clamoroso Bernardo Silva: l'Atletico Madrid sarebbe interessato al portoghese a zero per il post GriezmannBernardo Silva lascia il Manchester City a parametro zero. L'Atletico Madrid lo vuole per il post-Griezmann, ma ci sono anche le italiane. msn.com