Bernardo Silva arriva anche senza Champions? La verità sul possibile approdo in bianconero del portoghese – VIDEO

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus, anche in assenza di qualificazione alla Champions League. Secondo le fonti, la trattativa tra il portoghese e il club bianconero sarebbe complicata e richiederebbe un impegno notevole. La situazione viene analizzata da esperti e commentatori, che evidenziano le difficoltà di un eventuale accordo. La questione resta aperta e al momento non ci sono annunci ufficiali in merito.

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di Francesco Spagnolo Bernardo Silva difficilmente arriverà alla Juventus senza Champions. Il punto di Eleonora Trotta su una trattativa non semplice per i bianconeri. Il calciomercato entra nel vivo e il nome di Bernardo Silva torna a infiammare le trattative internazionali. Si è parlato tanto anche di Juventus e nel consueto appuntamento con il calciomercato bianconero sul canale Youtube di Eleonora Trotta ha fatto un piccolo punto della situazione. La giornalista ha confermato che il quarto posto è fondamentale per provare a portare il portoghese alla Juventus: « Bernardo Silva senza la Champions sarà davvero difficile ».? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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